Revelarán qué bancos cobran más o menos comisiones por remesas

El presidenteadelantó que, a partir del 9 de diciembre, iniciará el programa, que permitirá conocer cuáles son los bancos con mayores y menores tarifas en el envío de dinero.Con lo anterior se sabrá con precisión"Aprovecho para decirles que los lunes va a empezar un programa así com el quién es quién en los precios de gasolinas y gas, se va a informar quién es quién en el. De todos los bancos, quiénes están cobrando más, quiénes menos y quiénes no cobran", destacó el mandatario durante su conferencia matutina.Esto, después de que tras una reunión con Ana Botín, titular de, el Presidente informara que dicho banco, algo que, esperó, "sirva de ejemplo para otros".Sin embargo, dijo que hay que estar atentos al tipo de cambio que ofrece el banco Santander porque "puede ser que no haya comisión, pero les estén dando menos por sus dólares".El anuncio también se da luego de que lacreara una calculadora para conocer las comisiones de las empresas por envío de dinero desde Estados Unidos, así como el tipo de cambio que ofrecen.