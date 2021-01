‘Revertiremos ‘políticas draconianas’ en frontera’: Biden

Escuchar Nota

"El Presidente (Biden) describió su plan para reducir la migración abordando sus causas fundamentales, aumentando la capacidad de reasentamiento y las vías de inmigración alternativas legales", dijo la Casa Blanca en un breve comunicado describiendo la plática.

"(Haremos esto) mejorando el procesamiento en la frontera para adjudicar solicitudes de asilo y revirtiendo las draconianas políticas de inmigración de la Administración anterior", añadió.

"Los dos líderes acordaron trabajar en estrecha colaboración para detener el flujo de migración irregular hacia México y EU, y para promover el desarrollo en el Triángulo Norte de Centroamérica. También reconocieron la importancia de la coordinación para combatir la pandemia", apuntó.

El Presidente deaseguró ayer al Mandatarioque revertirá lo que consideró como 'políticas draconianas' de migración en la frontera con México, en particular el procesamiento de asilo dede terceros países.En un comunicado sobre la plática telefónica que sostuvieron ayer, laaseguró que ambos Presidentes abordaron una variedad de asuntos bilaterales y regionales pero que el acento particular estuvo puesto en las medidas para atender losdesdePrevio a la toma de posesión el 20 de enero, Biden había sido un duro crítico del programa conocido como Quédate en México instrumentado por la Administración del ex Presidenteque obligó a los migrantes a esperar en México el procesamiento de suDurante la campaña y durante la transición, Biden había anunciado trabajar con elpara adoptar un plan de apoyo por 4 mil millones de dólares para atender las causas fundamentales de la migración desde Guatemala, El Salvador y Honduras.Al mismo tiempo, la revista Foreign Policy reveló la semana pasada que Biden crearía una oficina al interior del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca encabezada por la ex Embajadora de EU en México, Roberta Jacobson, para lidiar con migración y seguridad en la frontera.