Revienta AMLO por interna de Morena: ‘al carajo oportunismo’

"Al carajo con el oportunismo, con la antigua forma de hacer política. Dejo a un lado la investidura, llevan los dirigentes de Morena, de mi partido, no sé cuánto tiempo sin resolver lo de la diligencia, como más de un año, enfrascados. Y si hacen las encuestas, se le pregunta a la gente, si fueron las elecciones, por qué partido votarías, ese partido está hasta arriba, o sea es mucho pueblo para tan poco dirigente, con todo respeto", soltó.



"Porque no hay dirección, hay un desbarajuste, sin embargo, el pueblo tiene otra idea. Ojalá y los dirigentes estén a la altura del pueblo, eso sería mejor, pero también porque lo digo, para que no estén pensando de que sean indispensables, insustituibles, afortunadamente Morena es pueblo".



"No es buen dirigente el individualista, el egoísta, el que le da la espalda al que sufre, no es un buen dirigente ni es buen político, es un convenenciero, un arribista, un oportunista, un falsario y ya basta de eso", exigió.

"Cuando están en una lucha personalizada, donde los ideales, donde todo es puro pragmatismo, pues nadie se interesa, antes a lo mejor, pero ahora ¿ustedes creen que la gente va a estar pendiente de entrevistas o de discursos vacíos en donde el protagonista central no es el pueblo, les va a interesar? No, la gente está en otras cosas", sentenció.



"Ojalá se le tenga también confianza a la gente como si se hace una encuesta y la gente dice, esta persona, pues esa es la opinión del pueblo, respetarlo, no que me inconformo, pues sí, todos tenemos derecho a eso, derecho a inconformarnos, pero si es por afán individualista, no tiene caso, no va a tener éxito nada de eso".

