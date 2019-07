Revientan austeridad; Morena desconoce acuerdos

Luego del fracaso de la semana pasada, en que fue imposible aprobar el dictamen que crea la Ley de Austeridad, Morena en el Senado decidió desconocer los acuerdos logrados con la oposición, que dieron como resultado 28 cambios a la nueva legislación, y volvió a presentar el proyecto original que avala sin modificaciones la minuta de la Cámara de Diputados.Incluso, el nuevo dictamen que se puso a circulación este fin de semana, para aprobarse hoy lunes por la mañana, mantiene que serán cinco años los que un servidor público dejará de trabajar antes de incorporarse al sector privado, y no los 10 años que diversos senadores de Morena exigieron el viernes pasado y que fue parte de los motivos que impidieron aprobar el dictamen.Después de varias consultas con instancias del gobierno federal y de abrir un espacio virtual para que los interesados hicieran llegar propuestas, las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda consensuaron 28 cambios a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, para depurar el texto de frases políticas y dejarlo en términos jurídicos, así como hacerlo coincidir con otras leyes y con el texto constitucional.Pero además se incluyó un apartado para regular los donativos que pueden dar los tres Poderes de la Unión a organizaciones de la sociedad civil, “que estén inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, y que demuestren estar al corriente de sus respectivas obligaciones fiscales; que sus principales ingresos no provengan del Presupuesto de Egresos de la Federación, y comprueben que no hay conflicto de interés con la donataria.Los acuerdos fueron resaltados en la sesión del viernes pasado. Sin embargo, la oposición planteó que todavía era necesario hacer otros ajustes, mientras que senadores de Morena pidieron que se vuelva al planteamiento original del Presidente de la República, de que un servidor público que quiera trabajar en el sector privado deberá esperar en el desempleo 10 años para que pueda aceptar esa oferta de trabajo.La minuta de la Cámara de Diputados modificó ese periodo a cinco años y así se mantuvo en el dictamen consensuado que se conoció el viernes, pero los senadores de Morena insistieron en que se regresara al planteamiento original de 10 años; las diferencias generaron que no se lograra la votación requerida y se citara hasta este lunes, a sólo unas horas antes de empezar la sesión extraordinaria del pleno, para intentar concretarla.Pero este fin de semana, las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda enviaron un nuevo proyecto de dictamen que ya no incluye los cambios pactados y se sujeta a los términos originales de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, lo que generó molestia entre los senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes la mañana de este lunes intentarán que se regrese al dictamen consensuado.Al tratarse de una reforma secundaria; es decir, referente a una ley, bastan sólo los votos de la mitad más uno de los integrantes del pleno para aprobarla y Morena y sus aliados políticos tienen los votos suficientes para avalarla, sin el consenso de la oposición.Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el Congreso quiera dejar en cinco años el lapso para contratarse en empresas.Aseveró que pese a tener mayoría en el Congreso, Morena haya permitido bajar el número de años.