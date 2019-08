Abandonan abogados de oficio a internas de Cereso

Tras la inspección que realizó el Comisionado Estatal de los Derechos Humanos Hugo Morales Valdés al Centro Penitenciario Femenil en Saltillo, el grupo de trabajo de la Comisión documentó la queja de varias internas sobre el abandono de sus casos por parte de los defensores de oficio.“No recibimos ninguna queja viene con nosotros una visitadora que tuvo la oportunidad de entrevistar a las internas y ninguna queja se ha presentado en ese sentido, pero ahí algunas nos señalaban las necesidad de ser apoyadas con sus defensores de oficio porque habían descuidado un poco la atención y en ese sentido tomamos nota de los nombres de las interesadas y también de sus asuntos para poder seguimiento”El Ombudsman Coahuilense, señaló que a pesar que no se recibieron quejas sobre las condiciones en que se encuentran las instalaciones del Penal, las reclusas sí manifestaron este hecho.La visita de observación por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos forma parte de una inspección que se realizará en los centros de internamiento estatales y municipales de Coahuila.Respecto a las condiciones que se encontraba el Centro Penitenciario Femenil, el Comisionado señaló que no se detectaron irregularidades como situaciones de autogobierno o hacinamiento.Tampoco se documentaron casos de bebés que vivan con sus madres dentro del Centro y aclaró que hay un área específica para estos fines.“Actualmente no hay menores aquí, quiero decirles que si hay un área que se encuentra especializada en la recepción de los menores cuando vienen a visitar a sus madres, es un lugar especifico muy cerca de la entrada administrativa para que los menores no tengan el acceso al centro penitenciario en lo interno, en ese sentido se encuentra esta área”De acuerdo con el último Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Penal Femenil de Saltillo obtuvo una calificación de 8.58 puntos, ubicando en el segundo lugar con mejor promedio a nivel nacional.“Es bien sabido a nivel nacional que este centro penitenciario ha venido trabajando desde hace algunos años en el desarrollo de políticas que han dado lugar precisamente al reconocimiento nacional del mismo, se encuentra en los primeros lugares”