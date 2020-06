Revisa MARS avance del complejo de Ikano

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- El gobernador Miguel Riquelme Solís supervisó los avances que registra la construcción de la planta Ikano, donde destacó que no obstante la contingencia sanitaria por el Covid-19, en Coahuila se trabaja en la reactivación de la industria esencial y se prepara su recuperación económica, pues su crecimiento no se detiene.



Junto al alcalde José María Morales Padilla; el secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, y el gerente de la planta, Kazimierz Zys, recorrió la obra donde se edifica la nave en la que se fabricarán colchones y salas.



“Pese a la problemática derivada de la contingencia sanitaria, en Coahuila no solo se trabaja en la reactivación económica de empresas e industrias en operaciones, sino que también se preparan acciones para las nuevas inversiones proyectadas para el 2021”, destacó el Gobernador.



De esta manera, agregó que se supervisa la funcionalidad de la industria esencial en los actuales tiempos del Covid-19.



Reiteró que su Administración mantendrá la política de creación de empleos para las distintas regiones del estado, así como el respaldo para el arribo de un mayor número de inversiones.



Ikano Ramos Arizpe, ubicada en el Parque Industrial Chuy María Ramón, invertirá 170 millones de dólares (alrededor de 3 mil 700 millones de pesos) y generará 2 mil 300 empleos en la Región Sureste del estado.



De acuerdo con los planes de la empresa, cuya inversión es originaria de Polonia y Suecia, sus operaciones iniciarán en marzo del año entrante, es decir, en nueve meses más.



Luego de que el alcalde José María Morales destacara el respaldo del Gobierno de Coahuila a esta localidad, considerada pilar de la industria automotriz del estado, el gerente de la planta, Kazimierz Zys, detalló pormenores en torno a la productividad de la empresa.



Por su parte, Jesús María Ramón, presidente de la División Construcción de Grupo Amistad, desglosó las características del proyecto que en breve generará nuevos empleos.