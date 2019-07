Revisa Protección Civil casas de empeño y yonques

La Dirección de Protección Civil revisó casas de empeño y yonques, ya que deben de contar con la seguridad que garantice la tranquilidad de sus visitantes y vecinos.Agustín Ramos Pérez, director de Protección Civil municipal, explicó que lo anterior puede poner en riesgo al personal o en su caso a los clientes si se registra alguna contingencia, siendo las revisiones ordinarias, más no con fines recaudatorios.“Pedimos que cumplan con sus normas, se revisan las instalaciones eléctricas que sean las adecuadas, que no haya exceso de aparatos conectados en una sola conexión, tengan sus extintores cargados, y que el personal sepa operarlos”, explicó.Sin dejar de lado que cuenten con el plan de acción y programas de prevención de accidentes, como el uso adecuado de los extintores con la capacitación permanente de su personal.Entre lo que han detectado, es la falta de documentos que a la vista deben tener para que los inspectores vean que ha cumplido con su obligación de estar en regla, como la póliza de seguros que ampara la cobertura del negocio.Indicó que esto conlleva a que se cumpla con las normas que marca la ley en la materia.“Ya aplicamos una multa en un negocio, esto no es con afán recaudatorio, lo hemos llevado de manera cordial, se busca que cumplan, es muy mínima la sanción económica que aplicamos pero se debe tener la cultura de prevención”, expuso.De igual manera, se tiene el trabajo de revisión con los negocios dedicados a la compra de chatarra, a fin de que estén en regla con sus permisos.“Ya vienen representando riesgo porque la mancha urbana se encuentra a un costado de ellos y se exhorta a que busquen opciones de terrenos alternos porque se van convirtiendo en un peligro urbano”, enfatizó.Destacó que se ha trabajado en el polígono de la avenida Constitución para que se coloquen en otra parte.“Las quejas de vecinos son básicas por el brote de animales entre ellos cucarachas, ratas, entre otras, pidiendo que mientras sigan operando en estos sitios, los mantengan limpios”, añadió.El Director de Protección Civil en Monclova precisó que se tiene una clausura aplicada a un yonque en la colonia Ramos Arizpe, el cual no ha cumplido con las observaciones hechas, pagaron la multa y sigue sin operar hasta el momento.