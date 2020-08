Revisan 300 casos Covid de laboratorios privados

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- La Secretaría de Salud de Coahuila revisa desde hace varias semanas alrededor de 300 casos de pruebas Covid, cuyos resultados fueron dados por laboratorios y hospitales privados para validarlos y en su caso subirlos a la plataforma estatal, afirmó la dependencia en un comunicado.



Esto luego de que el coordinador de la Jurisdicción Sanitaria 1, Alejandro Moscoso, señalara que esos casos se tenían almacenados y no se habían tomado aún en cuenta y corresponden a los meses de junio y julio.



“Actualmente el área de epidemiología a nivel estatal en conjunto con la Jurisdicción Sanitaria 1 realiza un proceso de revisión y validación de pruebas Covid-19 realizadas por laboratorios privados de la zona y que han sido entregadas a la dependencia estatal”, señala la dependencia.



Además afirmó que es importante precisar que estas pruebas aún no se han registrado en ninguna plataforma de salud, en tanto no sean validadas por personal del área de epidemiología.