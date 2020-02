Revisan alumbrado en sectores del Condado de Maverick

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Como respuesta a las constantes peticiones que han realizado los residentes de los distintos sectores de los precintos en el Condado de Maverick, personal del departamento de Obras Públicas lleva a cabo la revisión de luminarias, así como la verificación del buen funcionamiento de las mismas.



Gerardo Morales, comisionado del precinto uno en esta entidad dio a conocer que de manera recientes se trabajó en la elaboración de un plan de instalación y reparación de luminarias en los distintos sectores de esta área de la ciudad, el cual se ha puesto en marcha para beneficio de los residentes.



“Esta revisión de luminarias se está realizando en todos los sectores de los cuatro precintos de nuestro condado, hay algunas lámparas que no alumbran como debe ser y otras más que no encienden, estamos trabajando en ello y agradecemos a los departamentos que nos brindan el apoyo como Obras Públicas y también el área de caminos y Puentes del Condado“, dijo.



El comisionado del precinto uno del Condado de Maverick pidió a la población de esta y otras áreas, realizar el reporte inmediato de las luminarias que presentan fallas o aquellas que no encienden y la problemática será dirigida con el departamento de obras públicas, el cual se encargará de verificar y dar solución a esta situación.