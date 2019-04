Revisan posible Banksy surgido tras protestas de Londres

Las autoridades de Londres tratan de determinar si un mural creado con esténcil que apareció en el campamento base de las protestas por el cambio climático fue creado por el artista callejero Banksy.El mural está en una barda cerca del monumento Marble Arch, donde el grupo Extinction Rebellion acampó por 10 días hasta el jueves y afectó el tráfico en la capital británica con protestas pacíficas diarias.El mural muestra a un niño con un letrero de Extinction Rebellion junto al siguiente mensaje:"De ahora en adelante termina la desesperación y comienzan las tácticas”.Nickie Aiken, la líder del ayuntamiento de Westminster, una autoridad local que supervisa la zona, dijo que ‘creemos que es genuino y estamos trabajando para confirmar que sea el caso’.Este arte callejero ha capturado claramente el ánimo y la imaginación de la gente así que buscamos mantenerlo en un lugar público para que la gente lo disfrute”, dijo Aiken.El viernes en el sitio de Banksy no había menciones a la pieza ni tampoco en su Instagram, donde suele confirmar típicamente sus obras. La vocera de Banksy no respondió las solicitudes de comentarios.Más de 1.100 personas fueron arrestadas por bloquear calles y puentes durante más de una semana de protestas de Extinction Rebellion destinadas a alertar a la población y a los políticos sobre la ‘emergencia climática’.Banksy, quien nunca ha revelado su identidad completa, comenzó su carrera pintando edificios con aerosol en Bristol, Inglaterra. Se ha convertido en uno de los artistas más famosos con obras que tienen toques de sátira y comentario social.El año pasado su pintura ‘Girl With Balloon’ se vendió por 1 millón de libras esterlinas (1,3 millones de dólares) en una subasta en Sotheby’s _ y cuando se cerró el remate fue parcialmente recortada por una máquina que el artista había escondido en el marco.El comprador prosiguió con la adquisición a pesar del cambio en la obra.