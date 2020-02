Revisan solicitudes de permisos humanitarios en EP

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- A pesar de que en el mes de enero se dio a conocer sobre la suspensión de la entrega de permisos humanitarios en esta frontera, en la última semana la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en el puerto de Eagle Pass ha recibido solicitudes de personas con intención de obtener este de documento, los cuales son revisados detalladamente.



Paul Del Rincon, director de la mencionada oficina federal en Eagle Pass, informó lo anterior y destacó que se han tramitado visas humanitarias para personas que lo requieren con emergencia, sin embargo todos los casos son analizados, valorados y revisados hasta el mínimo punto antes de tomar una decisión.



"Si hemos recibido casos y todos son analizados muy cuidadosamente, algunos de ellos se han aprobado y otros no califican, estamos enfocados en revisar caso por caso para poder brindar este servicio a las personas que realmente lo necesitan, principalmente para recibir atención médica pero es bajo una orden muy estricta", explicó.



Del Rincon resaltó que cada solicitud es atendida bajo estrictos requisitos y medidas de seguridad para quienes no tienen visa y buscan ingresar a Estados Unidos, principalmente para atender emergencias médicas.



"Estamos viendo lo que es un permiso humanitario y lo que no es, la persona que viene con emergencia al hospital, que tiene un familiar directo en estado de salud grave posiblemente apruebe para permiso humanitario, la persona que quiera entrar al Mall de compras no es humanitarios es lo que estamos viendo y es lo que hemos encontrado que nos estaba tomando mucho tiempo administrativo que ahora dedicamos a los puentes internacionales", concluyó.