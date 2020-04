Revisan tres opciones para hospitales COVID en Coahuila

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Tal y como se observa el panorama por la pandemia del coronavirus aún queda mucho para la curva de casos postivos baje, es por ello que el gobierno federal ya revisa tres posibles opciones de instituciones médicas que puedan ser adecuadas como Hospitales COVID: el primero con propuesta en el Hospital Militar de Torreón, el segundo en el Centro Oncológico de Saltillo, mientras que la tercera opción sería en la Clínica del ISSSTE de Piedras Negras.



Lo anterior fue dado a conocer por el delegado federal de Coahuila, Reyes Flores Hurtado, quien aclaró que la opción Piedras Negras aún no está 100% confirmada, como sí lo están las unidades en Torreón y Saltillo.



“En la lista de revisión también está una unidad en Piedras Negras, que no está todavía aprobada como las otras dos, está en la lista de propuestas aún no sabemos si se habilitará una tercera que ya sería extraordinario”, declaró.



No obstante, destacó que en caso de que no se pusiera en marcha la opción en Piedras Negras, Coahuila sería ya unos de los estados con más unidades COVID en el país y en dos regiones distintas de las más pobladas.



En cuanto a la puesta en funciones de estos dos hospitales que ya verificados por la SEDENA, precisó que el tiempo dependerá de la llegada del equipo como ventiladores y camas, proceso que ya va muy avanzado.



“Tiene que ver con la llegada de los equipos especiales, tengo entendido que está avanzada y en cualquier momento ya de un día para otro; en cuanto llegue el equipo se va instalar y en horas se daría el servicio”, explicó.



Finalmente, recordó que este tipo de nosocomios recibirá solamente a aquellos que presenten todos los síntomas por COVID-19, sin embargo esencialmente solo ingresarían al inmueble aquellas personas que necesiten de hospitalización por su deterioro físico.