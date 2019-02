Revisará Gobierno presuntos sabotajes a recibos de luz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) subió la luz al presidente Andrés Manuel López Obrador y fue su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien le reclamó por el aumento en el recibo que llegó a su casa.Y ante ello, en la reunión con su gabinete en el salón Tesorería de Palacio Nacional, pidió a Manuel Bartlett, titular de la CFE, que tome en cuenta casos como el suyo que se registran en el país, reveló un funcionario presente a Agencia Reforma.“El presidente le encargó al licenciado Manuel Bartlett que revise lo que está pasando porque en donde se para y a donde llega, en cualquier lugar del País, hay reclamos por los recibos de luz”, dijo.“Incluso comentó: ‘hasta en mi casa ya me reclamaron. El otro día Beatriz me dijo que había llegado alto el recibo de la luz. Ahí le encargo, licenciado, a ver qué está pasando’”.Cabe recordar que hace días, López Obrador dejó ver que podría existir una especie de sabotaje al interior de la CFE para alterar los recibos y generar malestar social.“Hay que checarlo porque se me hace que nos están echando a la gente encima”, dijo el presidente a Bartlett, según lo informado.