Revisarán acciones de Guardia Nacional en frontera norte

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que revisarán la actuación de la Guardia Nacional tras la difusión de imágenes de elementos que separaban a familias de migrantes centroamericanos en la frontera norte."Vamos a revisar el caso, que no suceda, porque no es esa nuestra función, tenemos nosotros que evitar, pero respetando derechos humanos, que aumente el flujo migratorio", dijo en conferencia matutina."Puede ser que haya estos excesos, pero la instrucción que tienen todos (los elementos de la Guardia) es que se respeten los derechos humanos de los migrantes".López Obrador afirmó que las detenciones son atribución del Instituto Nacional de Migración, aunque sostuvo que la Guardia Nacional tiene facultades constitucionales para coadyuvar."Si se dieron estos casos (de abusos), no es esa la instrucción que tienen", expresó.El Mandatario descartó que México haya tendido un muro en el norte con el despliegue de 15 mil elementos de la Guardia.Justificó el operativo porque, sostuvo, se debe evitar una confrontación con el Gobierno de Estados Unidos."No queremos la guerra, la confrontación, tenemos que actuar con mesura", resumió.