Revisarán casas de asistencia que habitan migrantes

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- A pesar de que los albergues migratorios se encuentran cerrado en Piedras Negras, se han detectado alrededor de cuatro casas de asistencia que prestan sus servicios a migrantes para su resguardo, esto informó el enlace municipal de migración, Héctor Menchaca.



Precisó que en conjunto con la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, se han revisado estos lugares, sin embargo en su mayoría son migrantes que cuentan con estancia legal en México, por lo que no hay ningún problema en ese sentido.



Por otro lado, indicó que si bien no se incurre en delitos, si estarían cometiendo faltas administrativas por no tener ningún permiso para realizar esta función, lo cual llevaría al cierre definitivo de estas casas.