Quitarán semáforos en garitas; habrá revisión para todos

A mediados de 2019, todos los autos y camiones serán revisados en las garitas mexicanas.Esto sucederá porque las aduanas dejarán de usar el sistema aleatorio de revisión en puertos terrestres, aéreos y marítimos, informó el administrador general de Aduanas, Ricardo Peralta.De visita en Tijuana, Peralta detalló en una conferencia de prensa que habrá cambios en los procedimientos de revisión al cruzar garitas internacionales, pues se eliminarán los semáforos fiscales para que todos los autos o camiones que ingresen al país sean revisados.No obstante, aseguró que habrá agilidad con la implementación de tecnología en punta.“En cuatro segundos se puede revisar una maleta a través de una máquina, y en 40 segundos se puede revisar un camión”, comentó.El administrador apuntó que el plan contempla a todos los cruces fronterizos de México, incluidas las garitas de San Ysidro y Otay.“Estamos actuando con mucha firmeza realizando el trabajo que se debió hacer desde pasadas administraciones, por eso tenemos el país violentado y con poco control de nuestras aduanas", sostuvo el funcionario.“Es inaudito que por el momento no tengamos esa tecnología que existe en todo el mundo desde hace años", agregó.Explicó que en las garitas donde se requiera modernizar el equipo, se utilizará el fideicomiso para la modernización e infraestructura de aduanas.“Queremos que las personas puedan cruzar con mayor agilidad, si se detectara a través de la tecnología que hay una sustancia tóxica o algún artículo que no debe ingresar, esas personas serán detenidas”, concluyó.El pasado 16 de febrero, Reforma publicó una entrevista con Peralta, en la cual señaló que, aunque desde 2012 se invirtieron 9 mil millones de pesos en 150 mil cámaras, éstas estaban enfocadas hacia los pisos y techos, con toda la intención de que no fueran detectadas algunas cargas, pues están conectadas a rayos gama y a rayos X.