Revisarán que comercios no esenciales se mantengan cerrados

Piedras Negras, Coah.- Luego del Decreto Oficial por parte del gobierno federal donde se especificaban las actividades esenciales, la dirección municipal de Protección Civil se encargará de verificar los negocios que no cumplan con esta característica, com el fin de que se mantengan cerrados.



Así lo indicó el titular, Sergio Balbuena Vázquez quien explicó que efectivamente en Piedras Negras hay negocios no esenciales que pueden seguir funcionando.



En este sentido, manifestó que se unirán y apoyarán al operativo BOM (Base de Operaciones Mixtas) el cual consiste en revisar todos los puntos de la ciudad de manera legal.



Por otra parte, precisó que se seguirá con las inspecciones en los filtros sanitarios de las empresas privadas, bancos y centros comerciales para confirmar si cumplen con los requisitos de la Secretaría de Salud.