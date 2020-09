Revive fantasmas de fotos antiguas

Escuchar Nota

La capacidad de captar una historia de forma instantánea y dejarla para la posteridad está ahí, pero sabiendo siempre que el tiempo se impone a todo. Así, esas imágenes antes llenas de brillo y contornos definidos se deslavan y pierden en el vacío blanco del olvido, pero mantienenPara realizarla, el artista tomó instantáneas dañadas, rotas o despintadas para rellenar las líneas que se habían borrado, haciendo así una restauración de esas imágenes con pequeños dibujos que, pero que regresan hoy a la vida eUn juego que le permitiera mejorar el trazo y la línea detallada que, poco a poco, lo llevó a buscar más imágenes dañadas en la que la restauración fuera más allá de recrear del documento, llegando incluso a imaginar los detalles que eliminó el tiempo.“De cierta forma es como revivir la fotografía porque algunas de ellas tenían partes que ya no se podían rescatar porque estaba dañada o simplemente incompleta o desgastada por el tiempopor su antigüedad y porque la foto digital que se le tomó ya también era muy vieja.como un ojo que al dibujar hay que espejearlo para que esté proporcionado. Pero fue un proyecto muy padre revivirlas”, detalló.a repetición, algo que regresa y que en este caso son las caras de personas que hace mucho se fueron. Pero también es el retorno de un trabajo que Espinoza repitió una y otra vez hasta dar con la degradación perfecta de grises que mostrara esa cara de décadas pasadas.traerlas de nuevo, regresarlas. Restaurarlas, son como traer esos tiempos de las fotos al ahora”, apuntó.Si la fotografía es la representación exacta de la realidad, el dibujo o la pintura escapan de esta para presentar o resaltar otros aspectos de lo que se dibuja: las arrugas, lunares, cabello, ojos o boca,Pero en este caso el modelo no estaba presente para imitar las líneas de su cara con exactitud, así que Espinoza recurrió a la imaginación.Pero lo que también me interesaba era captar lo que estaba sucediendo en el momento en el que tomaron la foto. Porque muchas de ellas pasaron en graduaciones o bodas, y eso les dio expresiones diferentes a las personas.“A diferencia, por ejemplo, de una persona que sabe que va a ser dibujada y tiene una postura forzada en cierto sentido, que espera a ser capturada. PeroLa vida moderna es fugaz y acelerada, igual que la fotografía exprés que se logra con la cámara del celular. Los procesos han cambiado: ya no se pasan horas en el revelado de la imagen gracias a lo digital.. Ahora todo es digital, tanto las cámaras como muchas ilustraciones que son herramientas que nos ayudan mucho, pero creo que estaría padre retomar los procesos más artesanales de esto”, concluyó Espinoza.