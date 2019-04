‘Revive’ Gutiérrez Müller discografía sexenal

Beatriz Gutiérrez Müller no será la primera mujer que pertenezca a una familia presidencial y grabe canciones para su difusión en el mismo sexenio que goza del poder. Ya ocurrió en el sexenio de José López Portillo.Siendo su padre Presidente de la República, Paulina López Portillo Romano, cumplió su sueño de ser cantante: a sus 20 años grabó un disco con una canción estelar titulada Desilusión, de su autoría.El disco contó con la producción musical de Bebu Silvetti, entonces el más acreditado arreglista en el país. No hubo estación de radio que se resistiera a difundir Desilusión, colocándola entre las “preferidas” del público.El 21 de mayo de 1981, Los Pinos fue sede de la boda de Paulina, donde cantó Luis Miguel. El episodio resultó clave para el impulso de la carrera del cantante. Apenas acabó el sexenio de su padre, Paulina López Portillo dejó su carrera musical retirándose a actividades privadas.La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la también escritora Beatriz Gutiérrez Müller, anunció mediante un mensaje en redes sociales que grabó una canción con el compositor yucateco Armando Manzanero y con la cantante peruana nacionalizada mexicana Tania Libertad.La canción de su autoría se titula Estás Aquí, se estrenará públicamente el 26 de abril y estará disponible por Spotify, iTunes, Apple Music, Google Play, Amazon Music y Claro Música, entre otras plataformas. La música es de Mónica Vélez y fue grabada en el estudio "La casa de la bruja".Gutiérrez Müller, de 50 años, ya ha difundido canciones suyas en You Tube antes de que su esposo asumiera la Presidencia.