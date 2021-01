Reviven a la Décima Musa en más de 600 páginas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Con una visión crítica, que excluye las interpretaciones superficiales y modernas, Sor Juana Inés de la Cruz, Doncella del Verbo, es la biografía más extensa que se haya publicado sobre la autora.



El libro es el fruto del trabajo de toda una vida que Alejandro Soriano Vallés (Ciudad de México, 1960) ha dedicado a investigar la vida de la décima musa a través de documentos oficiales recuperados históricamente.



Más allá de abocarse al plano literario en el que sor Juana sigue siendo una de las escritoras más importantes en la historia de México, Soriano Vallés investiga aspectos de su vida, su devoción y su trabajo en el Convento de San Jerónimo.



Con alrededor de 600 páginas, el libro editado por JUS es la reunión más completa de archivos, documentos y revelaciones más recientes.



“Mi interés en ella comenzó casi saliendo a la adolescencia. Yo tenía pensado escribir solamente un libro en los años 90 cuando me quise explicar el significado de uno de sus poemas más famosos, Primer Sueño. Lo llevé a cabo, pero ya había recabado mucha información sobre Sor Juana; hice una biografía y poco a poco, con nuevos documentos que se han encontrado, he publicado artículos y otros libros con el fin de la interpretación más acercada a la realidad, a lo que está documentado”, contó el autor en entrevista.



Doncella del Verbo se publicó en una primera edición en 2010. En esta nueva entrega, asegura Soriano Vallés, no hay un solo documento sobre sor Juana que no se haya incluido.



“He tratado de seguir una sola línea interpretativa, parte de lo que dijeron los primeros biógrafos de sor Juana en los siglos 17 y 18 y que la conocieron personalmente: he tratado de confiar en ellos, no llevarles la contraria 300 años después. En esa línea los documentos que han ido apareciendo hacen una narrativa coherente. Lo que hacen muchos críticos es tratar de adecuarla a movimientos ideológicos contemporáneos y contradecir lo que de ella dijeron quienes vivieron en su tiempo”.