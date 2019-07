Reviven Billie Eilish y The 1975 al cassette

Billie Eilish y The 1975 ayudaron a que el cassette registrara el mejor año en ventas en 15 años, reportó NME.Según cifras de Official Charts Company el álbum A Brief Inquiry Into Online Relationships de The 1975, registró más de 8 mil copias vendidas en formato de cinta, y de ellas, 7 mil sucedieron durante la semana de lanzamiento, por lo que de esa forma, la producción se consagró como el cassette más vendido en la década de 2010.El álbum debut de Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, registró ventas por más de 4 mil cassettes desde su lanzamiento, en marzo, hasta junio.En la lista también figuran producciones como Madame X, de Madonna; Happiness Begins, de Jonas Brothers y Sweetener, de Ariana Grande.