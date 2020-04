Reviven con lectura las pesadillas de Poe

Escuchar Nota

La Muerte Roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación y su sello: el rojo y el horror de la sangre”, así inicia el lúgubre cuentoen el que una enfermedad asola un reino, como actualmente pasa con laY aunque la peste no permite ir directamente a presenciar una obra,, como lo hace el proyecto de lecturas dramatizadas Toc Toc... ¡Soy Poe!y que inició el pasado lunes, pone a tres actores que dan vida a las crueles y fantasiosas historias del poeta estadunidense: Óscar M. Troyo, Jesús Cervantes y Alejandro Reyes-Valdés, quienes leerán losEl primero de ellos fue Troyo quien leyó Berenice, y hoy le toca a Cervantes con El Tonel de Amontillado.En cambio acuento que entronca de manera perfecta con la actualidad.porque es un eco de hechos que han narrado antes otros escritores, algunos ficciones y otros reales, que nos demuestran que estas situaciones son cíclicas, pero también nos enseñan que de estas se puede generar arte y obras como las de Boccaccio, Poe y Saranago lo demuestran”.Miembro de una familia de lectores la mordedura vampírica del autor le llegó por medio de sus hermanos quienes lo imbuyeron en ese pantano de pesadillas y muerte que, durante su infancia, le provocó deliciosos escalofríos, y en quien encontró “un perfume entre sus páginas muy especial. Un aroma entre nostálgico, oscuro y melancólico con el que me identifiqué”.en las que la muerte, las mujeres bellas, la soledad y la nostalgia se conjuntan.Para Troyo, por ejemplo, el autor de Coloquio de Monos y Una, llegó en la adolescencia cuandoCuentos como El Gato Negro y El Corazón Delator fueron los que más me llegaron.“Más que nada Poe me recuerda a mi adolescencia, mi pubertad, a esos momentos en los que ponía música medio oscurilla, pasaba el día encerrado en el cuarto leyendo.De ese tiempo al ahora hay un trecho en el que Troyo dejó de ser ese adolescente lector y se convirtió en un hombre con familia y proyectos artísticos personales, como su próxima grabaciónPara esta lectura, que puede encontrarse en las redes sociales de la Sec, Troyo conoció la pesadilla de un amor truncado por la muerte con Berenice,así me iba sorprendiendo según los leía. Me enamoré de la forma de escribir de Poe, porque en él hay elegancia, una nostalgia muy suave y un romanticismo que nos muestra esa obsesión por la belleza y las mujeres y la muerte”, explicó el cineasta.como si lo son autores latinoamericanos, pero también agrega que “su forma de escribir te lleva de la mano por los lugares que describe”.Otra de las cosas que destacó, los textos que leerá esta ocasión, es su capacidad cinestésica.principalmente porque es un evento que puede observarse desde la comodidad de la casa y, sobre todo, porque Edgar Allan Poe es uno de los escritores que han sembrado la pasión por los libros y las historias en muchos lectores.“(La pandemia) que está sucediendo, propicia nuevos caminos para todos, y creo que los que nos dedicamos al arte estamos desarrollando algunas sendas que no conocíamos, como el compartir estas dinámicas sin infringir las reglas que en este caso son las del confinamiento. Debemos arreglárnoslas para hacer cosas en conjunto pero a distancia”, apuntó el músico quien también participa en recitales que dan ensambles de la Orquesta Filarmónica del Desierto.Por su parte, Troyo ha reflexionado sobre estos cambios en la cultura porque “ahora que muchos están obligados a quedarse en casa, las artes están tomando una nueva dimensión que, ojalá, les dé una nueva valoración en el público.los artistas, podemos aportar algo y ser una especie de punto de catarsis y reflexión sobre su encierro”.Mientras que para Cervantes “es una forma muy interesante de promover la cultura a través de las redes sociales. Creo que a futuro los festivales no se quedarán solo en el espacio físico, sino que tendrán más espacio en el virtual.