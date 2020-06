Reviven VIDEO de #LadyTeMato y la confunden con diputada de Morena

Escuchar Nota

Esta es la presidenta de MORENA en Quintana Roo. ¡Qué finura! ¿Qué opinan chairos? Los quiero leer. pic.twitter.com/XQDM5zXbtq — José Luis Morales (@JLMNoticias) June 3, 2020

Circula en redes sociales información falsa, sobre una persona supuestamente detenida y en estado de ebriedad a quien intentan vincular con mi persona, les informo que son noticias falsas. En #Solidaridad la Ley se respeta y se aplica. @SoyRaulFlores @CiroGomezL pic.twitter.com/jvc0Vwj8lm — Laura Beristain (@LauraBeristain) March 17, 2019

Sin embargo, la mujer del video no es ella, y se dijo, entonces que se trataba de la hermana de Laura Beristain, alcaldesa del municipio Solidaridad, en Quintana Roo, sin embargo, la funcionaria usó su cuenta de Twitter para desmentir la versión que circulaba.La grabación, que fue difundida en marzo de 2019, muestra a la mujer dentro de su vehículo y con la ventanilla abajo, insultando a los policías, luego inicia una conversación vía telefónica.“¿Qué hacemos, lo mandamos a chingar a su madre y lo mato? ¿lo podemos o no lo podemos desaparecer?”, pregunta a su supuesto interlocutor.Después lanza amenazas al uniformado: “Mañana no amaneces”. Debido a sus amenazas, en redes sociales la apodaron “Lady te mato”.