Revoca TEPJF expulsión de Téllez de Morena

Ciudad de México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral federal revocó por unanimidad la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena de expulsar a la senadora Lilly Téllez de la bancada.



El Pleno del Tribunal sostuvo que el órgano jurisdiccional morenista no tiene facultades para decidir sobre asuntos parlamentarios, ni imponer sanciones al respecto, cuando dichos actos no trascienden al ámbito partidista.



En diciembre, la CNHJ ordenó al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, expulsar a Téllez de la fracción parlamentaria por no respetar los valores y principios del partido.



El magistrado José Luis Vargas, autor del proyecto de sentencia, acusó al órgano disciplinario del partido de "entrometerse".



Por su parte, la magistrada Janine Otálora afirmó que la CNHJ incurrió en una grave irregularidad porque, además de no tener la competencia, no fundó ni motivó su petición de expulsar a Téllez.



El Pleno también rechazó la expulsión de dos diputados morenistas del Congreso de Veracruz por el sentido de su voto sobre la procedencia de un juicio político contra el exfiscal estatal Jorge Winkler.