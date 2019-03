Revocación de mandato es la puerta a reelección de AMLO: PAN

La reforma sobre revocación de mandato "no es otra cosa que la puerta a la reelección" del presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió el líder parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks.El legislador llamó al Senado a analizar el proyecto y hacer los cambios necesarios para fortalecer a la democracia, más allá de intereses personales.Aseguró que, en la historia de México, la reelección ha estado presente como enemiga de la democracia, y nombró a personajes como Benito Juárez, Porfirio Díaz y Francisco I. Madero.“No es menor el dictamen votado esta semana, porque la revocación de mandato es la antesala para la intromisión del presidente López Obrador en el proceso electoral de 2021, ya que le permite también, de manera abierta, ser el beneficiario de la revocación de mandato, que no es otra cosa que la puerta a la reelección”, dijo.Romero Hicks recordó que, en el proceso electoral de 2021, estarán en juego las gubernaturas de Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Campeche, Sonora, Zacatecas, Baja California Sur, Chihuahua y Tlaxcala, y no debe exponerse a cuestionamientos por decisiones equivocadas, pues la democracia resultaría dañada sería.“Si el jefe del Ejecutivo quiere comportarse como tal, debe honrar su investidura, permitiendo que los tiempos transcurran sin suspicacias; estamos urgidos de un Presidente humilde, prudente, incluyente, que no necesita que la colegisladora le enmiende el error, como ocurrió en el caso de la aprobación de la Guardia Nacional”, indicó.El coordinador de los diputados panistas instó al Senado a abrir los canales de intermediación y aceptar su propuesta de discutir la reforma sobre revocación en un formato de parlamento abierto, pues la mayoría de Morena condujo a la Cámara de Diputados a votar el tema de espaldas a la sociedad.