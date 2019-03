Revocación de mandato lo pide la ciudadanía: Garay

Martha Garay Cadena, diputada federal, aseguró votar con responsabilidad y libertad, por lo que desestimó las palabras del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien acusó de traidores a los diputados federales por Coahuila que aprobaron la iniciativa de revocación de mandato.“Nada más falso. La verdad, sería mucho de mi parte dar crédito a esas palabras. La verdad, ni las he escuchado con atención, ni me preocupa. Lo único que me preocupa es mi estado, mi gente, quien nos dio su confianza”.“Mi trabajo y mi responsabilidad están a toda prueba, y mi lealtad al partido de igual manera”.Explicó que votaron a favor de la iniciativa, al considerar que será positivo para el país. Lo hicieron con libertad y responsabilidad.“Nosotros la respaldamos precisamente porque tenemos la libertad de votar, algo que reconozco de mi partido, y porque es la oportunidad que la ciudadanía, que el pueblo tiene para definir cuando está una autoridad haciendo o no bien su trabajo”.“Creemos que es lo que el pueblo quiere y nosotros vamos a estar siempre con el pueblo… lo que nos motiva y nos mueve siempre va a ser nuestro estado y nuestra gente”.La iniciativa de revocación de mandato, una vez aprobada en la Cámara de Diputados, fue enviada al Senado para su dictamen.“Vamos a ver qué sucede en el Senado, pero para las nuevas formas de gobernar hay que escuchar a la ciudadanía”, manifestó.