Revocan lineamientos para cannabis

La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), revocó los "Lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma", que publicó el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el 30 de octubre de 2018.Además, anunció que revisará la validez de las 57 autorizaciones de importación de productos con cannabis que se otorgaron a diversas empresas en noviembre pasado, o de ser el caso, iniciar las acciones conducentes de conformidad con el marco legal aplicable.En un comunicado, la dependencia dijo que los lineamientos excedieron su propósito al autorizar la comercialización de diversos productos con derivado de la cannabis (THC) en usos distintos a los médicos y científicos, con lo que contravienen el marco de lo mandatado en el Decreto por el que se reformó la Ley General de Salud en 2017."Lo anterior es así porque dichas sustancias se encuentran clasificadas como estupefacientes o psicotrópicos de acuerdo con lo dispuesto en la ley", expuso.Agregó que la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Comercio Exterior, concluyó que los lineamientos también contravienen la normatividad en materia del establecimiento de regulaciones no arancelarias al comercio exterior, previsto en la Ley de Comercio Exterior y su Reglamento.La dependencia destacó que los lineamientos aprobados por la Cofepris cuando Julio Sánchez y Tepoz era su titular, involucran mercancías actualmente prohibidas en su comercio por la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación."No existe evidencia de que los citados lineamientos ni su Análisis de Impacto Regulatorio hayan sido presentados ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, de conformidad con el artículo 71 de la Ley General de Mejora Regulatoria, además de no haber sido publicados en el Diario Oficial de la Federación como lo ordenan los artículos 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 76 de la Ley General de Mejora Regulatoria, por lo que no han producido efecto jurídico alguno", concluyó la Secretaría de Salud.Agregó que realizará las acciones pertinentes para armonizar correctamente el marco jurídico vigente, los reglamentos y normatividad."Con estas acciones la Cofepris, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía, eliminan la posibilidad de que se comercialicen en territorio nacional productos sin autorización, de conformidad con el marco legal vigente", puntualizó la dependencia.