Revuelo en redes sociales: Pepillo Origel se va a EU para vacunarse contra el Covid-19

“¡Ya vacunado! Gracias Estados Unidos, qué tristeza que mi país no me haya brindado esa seguridad", escribió Pepillo Origel.



La llegada de la vacuna contra elya es toda una realidad y aunque enapenas se ha aplicado a miembros del personal de salud, esta aún no llega a toda la ciudadanía.Es por esto, que en su desespero, el famoso periodista de espectáculos,y le apliquen la dichosa inyección.A través de sus redes sociales, el conductor del programa, Con Permiso,, mientras lamentaba que en México esta no esté disponible aún.Al hacerse público esto, miles de internautas reaccionaron, pues varios no estuvieron de acuerdo con la acción del comunicador, mientras que otros lamentaron de igual forma, que en México aun no llegue a todo el país.