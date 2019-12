Reyli Barba siente que renació tras intento de suicidio

"Estoy arrepentido de tantas cosas que no acabaríamos esta entrevista, pero tengo siete libretas escritas con estos arrepentimientos y ahí voy, paso a paso pidiendo perdones", expuso a la prensa.

"Mi nuevo álbum La metamorfosis es el inicio de la confesión. Incluye las primeras 12 cartas y la treceava es una canción inédita que la familia Cantoral me dio el honor de grabar, la compuso el maestro Roberto Cantoral y se llama ‘Me quedé sin habla’, es la cumbre del disco, no es el bonus track, es el cierre", explicó.

"Soy un renacido después de lo que pasé y nunca voy a dejar de dar gracias. Espero poderme conservar como hoy, tener la coherencia de ahora, tener la claridad que tengo hoy y el disco que tengo hoy. No es difícil mantenerse sano, difícil es mantenerse insano e inestable", apuntó.

Tras superar un periodo que durante algunos años lo sumergió en las adicciones, el cantautor mexicanoEl creador de éxitos musicales como Desde que llegaste y Amor del bueno, dijo quebuscando hallar las respuestas a través de sus melodías.Sostuvo que el disco inicia con el tema, que. "Habla de ese momento en que Dios, a través de la música, me dio la mano y me dijo: ‘Calma, muchacho, todavía no es tiempo’".Finalmente,. "Al Mati y a la Yuri los amo, fue hermoso, fue una fiesta épica. Quiero casarme en ese lugar algún día".