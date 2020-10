Rezagado en las encuestas, Trump arranca gira por estados clave previo a elecciones

Escuchar Nota

"¡Tanta noticia falsa! Los medios se han vuelto locos porque se han dado cuenta de que estamos por delante en los sondeos que importan", escribió, sin precisar a qué encuestas se refería.

"Totalmente negativo"

"He ayudado a este país a recuperarse antes, y mi compromiso con todos los floridianos es reconstruir mejor este país", añadió.

El presidente Donald Trump empieza este lunes una semana maratónica de actos en cuatro estados clave, con la esperanza de recuperar el terreno perdido frente a su rival demócrata, Joe Biden, antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 3 de noviembre.La noche de este lunes, la cita de campaña será al aire libre en el aeropuerto de Sanford, Florida.La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en cuarentena tras haber dado igualmente positivo al Covid-19, dijo que se alentaría a los asistentes a usar máscaras y que se pondría a disposición desinfectante de manos. Pero "en última instancia, en este país tienes derecho a presentarte y expresar tu punto de vista político", aseguró a Fox.En tanto, Biden, que aventaja a Trump por cifras de dos dígitos en el promedio nacional de encuestas según el sitio RealClearPolitics, presentará sus propuestas económicas en Ohio.En su regreso al ruedo electoral, Trump busca intentar galvanizar su base electoral jactándose de haber elegido a la magistrada conservadora Amy Coney Barrett para ocupar un puesto vacante en la Corte Suprema.El Senado, controlado por los republicanos, lleva adelante este lunes la audiencia de la jueza de 48 años, cuya confirmación, prácticamente garantizada, inclinará hacia el lado conservador el máximo tribunal del país por las próximas décadas.El domingo, Trump se esforzó en mostrarse fortalecido, luego de que su médico afirmara que ya no había riesgos de que transmitiera el virus: "Tienen un presidente que es inmune (...) Hoy tienen un presidente que no necesita esconderse en su sótano como su oponente", agregó, en referencia a Biden.Incluso afirmó, en un mensaje de audio dirigido a sus seguidores el domingo, que dio "totalmente negativo" al virus, una afirmación que no ha sido oficializada.La cuestión de la inmunidad al covid-19 aún no está clara, ya que los expertos desconocen con precisión su duración o el nivel de protección que ofrecen los anticuerpos.Incluso, la afirmación sobre su inmunidad en Twitter fue etiquetada por la red social con una advertencia por violar sus reglas en relación a la difusión de información engañosa y potencialmente perjudicial sobre el Covid-19.En momentos en que la cifra de muertos en el país se acerca a los 215.000, el mandatario afirmó que la pandemia eventualmente "seguirá su curso". Y aseguró: "¡Las vacunas y las curas están llegando rápido!".El magnate neoyorquino, que no deja de presentar a Biden, de 77 años, como una marioneta manipulada por el ala izquierdista de su partido, también insinuó días atrás que su rival podría estar enfermo.Pero el equipo de campaña de Biden publica diariamente los resultados de las pruebas a las que se somete el candidato, y hasta el momento todas dieron negativo.En cambio, hay menos claridad en torno al presidente, ya que su equipo médico se niega a decir cuándo dio negativo por última vez.Eso incluye a los cuatro estados que el mandatario visitará esta semana, y que había ganado en 2016 contra Hillary Clinton.Al referirse a la visita de Trump a Florida en un comunicado, Biden advirtió que el mandatario llevará una "retórica divisiva", tan peligrosa como lo que no llevará: un "plan para controlar este virus que se ha llevado la vida de más de 15 mil floridanos".