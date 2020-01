Ricardo Arjona demanda a Toyota por alterar una de sus canciones

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona demandó al gigante automotriz Toyota por haber alterado una de sus canciones durante las promociones del Toyotathon, a finales de 2014.



En su demanda, Arjona Morales reclamó indemnización por daño moral por alterar la canción "Jesús Verbo no Sustantivo", consistente en el 40 por ciento de las ventas de siete modelos de Toyota Motor Sales México en noviembre y diciembre de 2014.



En 2014, Toyota tuvo ventas totales en México por 28 mil 800 millones de pesos, pero la empresa no desglosa públicamente sus ventas por mes. La indemnización de 40 por ciento está prevista para ciertas infracciones a la Ley Federal del Derecho de Autor.



Eduardo León Sandoval, Juez Décimo de Distrito en Materia Civil, absolvió el pasado 16 de diciembre a Toyota, por considerar que no hay pruebas de que el consorcio japonés fue el que directamente decidió el uso de la canción de Arjona, ya que la campaña del Toyotathon fue contratada por una asociación que agrupa a sus distribuidores.



Los abogados de Arjona apelaron esta sentencia el 24 de diciembre, y están pendientes al menos dos instancias de revisión.