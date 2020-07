Ricardo Casares confiesa que tiene Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ricardo Casares tiene covid-19, así lo dio a conocer en el matutino “Venga la alegría” este lunes 27 de julio, en un enlace en vivo.



En la sección de espectáculos con “La Chicuela”, el experto en espectáculos dijo que los dolores empezaron el sábado pasado, por lo que fue a hacerse la prueba, la cual salió positiva.



Cuando Horacio Villalobos le preguntó cómo se sentía, Casares comparó la covid-19 con un gripa, pero aseguró que no le ha faltado el aire.



De hecho, el exconductor de “Ventaneando” pensó que los dolores que sentía eran porque había dormido chueco, pero no, resultó ser positivo a covid-19.



En broma, Ricardo dijo que debían limpiar la silla donde se sienta, pues no es el primero en tener dicha enfermedad en “Venga la alegría”: Pato Borghetti, Flor Rubio, Brandon Peniche, Kristal Silva y El Capi Pérez también lo tienen.



Con información de Grupo Fórmula.