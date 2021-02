Ricardo Crespo rompe el silencio, tras ser detenido por abuso sexual

Escuchar Nota

"Es también conocido que mi exesposa, en representación de mi amada hija, haya denunciado los inconcebibles actos, pues el único juicio que de nuestra relación se ha ventilado es el divorcio que data del año 2017 y dentro del cual (el juicio) de los supuestos hechos que ahora me imputan, nada dijo en su momento", escribió.



"El que calla otorga, pero ahora proniendo en prespectiva la situación actual llego a la conclusión y el momento de no callar y mucho menos en aceptar el silencio y sin luchar para que mi verdad sea también conocida y hecha pública ante los medios de comunicación que tienen todo el derecho de informar a su público y con mayor importancia en este caso por su naturaleza...", aseguró.



Luego de ser detenido por presunto abuso sexual en contra de su hija, Ricardo Crespo por fin rompió el silencio y por medio de un comunicado desmiente los cargos que se le señalaron., que fue detenido por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México el pasado 16 de febrero, explicó en el escrito que fue su exesposa quien levantó la denuncia a nombre de su hija, pero desconoce totalmente cuáles fueron las causas que la motivaron a hacerlo, ya que calificó estos hechos como "monstruosos".Crespo aseguró que cuando fue detenido se quedó sorprendido, paralizado y atónito de las cosas que se le estaban imputando y que por ello no había realizado ningún comentario al respecto hasta saber bien lo que pasaba.Tras 48 horas ya detenido el actor, quien era miembro del quinteto Caballeros Cantan, en donde compartía micrófonos con los actoresy quienes se deslindaron del problema, explicó que estas horas ya se han convertido en días de incertidumbre y dolor por ello llegó a la conclusión de no callar más para que su verdad sea escuchada.Según un comunicado de la Fiscalía capitalina,posiblemente indujo por varios años a su hija menor de edad a realizar actos sexuales y presenciar contenido pornográfico.Como medida cautelar, el juzgador ratificó que Ricardo Crespo deberá permanecer bajo prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.Al actor se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.