Ricardo Monreal pide confianza en México tras exoneración de Cienfuegos

La Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal en contra del general Cienfuegos, al no reunirse elementos constitutivos de delito. Confiemos en las instituciones y en la autonomía del Ministerio Público. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 15, 2021

Ricardo Monreal pidió la comprensión a la población, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) exoneró de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero al, Salvador Cienfuegos al mencionar que "elson principios que se deben respetar".A través de su cuenta de Twitter, Ricardo Monreal mencionó que se exonero al exfuncionario de seguridad luego de que, mediante unno encontró indicios de participación que lo incriminaran."La Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal enal no reunirse elementos constitutivos de delito. Confiemos en las instituciones y en laCon ello agregó que la decisión tomada por la FGR de exonerar aal considerar que "el debido proceso y la presunción de inocencia son principios que se tiene que respetar ypor lo que sostuvo que el caso del general Cienfuegos no debería ser juzgado ni condenado antes de conocer el hecho.De acuerdo con la cronología de los hechos, el general Salvador Cienfuegosen un aeropuerto de Los Ángeles, California a petición de lapor sus supuestos vínculos con el narco y el lavado de dineroSemanas después, la jueza Carol Amon concedió desestimar los cargos en contra del exfuncionario de seguridad nacional mexicano, luego de que de manera unilateral los gobiernos de México y Estados Unidosque presumiblemente sería investigado y juzgado por las autoridades mexicanas.