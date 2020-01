Ricardo Peláez habla respecto al caso de Victor Guzmán

Escuchar Nota

"La mejor forma de ayudar a Víctor es guardando silencio, no lo digo yo, lo dicen todos"

"Sí, le sigo mandando mensajes personales", sentenció el directivo.

A poco más de una semana de que se destapara el escándalo dey su baja depor no pasar un examen antidoping el torneo pasado, el Director Deportivo del Rebaño,, rompió el silencio y habló por primera vez del tema.A su salida del Estadio Hidalgo luego de presenciar el triunfo de Guadalajara en la categoría Sub 20,dijo que está en constante comunicación con el Pocho, pero prefiere no hablar mucho del tema, por el bien de la situación.Antes de irse del inmueble, Ricardo confirmó que sigue hablando con Víctor y con lapara estar al pendiente de la resolución del caso, aunque no quiso profundizar en los temas contractuales y el arreglo al que deben llegar conpara echar atrás el fichaje.Por ahora,está inhabilitado en espera del proceso para abrir la prueba B y ahora sí tener un fallo definitivo en su resultado adverso que lo podría llevar hasta 2 años de suspensión.