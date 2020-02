Ricardo Sala comparte su decálogo espiritual

Escuchar Nota

Hace una década el deportista y empresario saltillense, Ricardo Sala, comenzó a escribir como una necesidad de compartir sus experiencias y aprendizajes para ayudar a los demás a encontrar la plenitud en la vida, más allá del plano deportivo.De esta manera, Sala se ha ido consolidando como un autor que, si bien ha tenido que sortear los retos de publicar sin contar con una editorial, ha conseguido atrapar a miles de lectores en el territorio nacional e internacional con sus obras de autoayuda.Recientemente, acaba de realizar la primera presentación de su obra Kilómetros Pacíficos en la Infoteca del campus Arteaga en la Universidad Autónoma de Coahuila, a pesar de que la publicación vio la luz el verano del año pasado gracias al sistema de publicació de Amazon para publicar obras literarias, imprimirlas y distribuirlas bajo demanda.En este material, Ricardo presenta lo que considera son 10 rutas espirituales que pueden conducir al éxito en el plano deportivo y en la vida a quien decida emprender el viaje por estos senderos que él mismo ha transitado gracias a sus competencias y a su faceta como empresario.Por todo esto, Sala también se ha convertido en un referente motivacional para las organizaciones de toda índole en nuestra localidad, mismas que lo buscan para recibir alguna capacitación de liderazgo y desarrollo humano.“Luego de algunos textos armé una conferencia que me piden mucho, la verdad es que no fue una etapa que yo busqué, se dio sola por la gente”, explicó.No obstante, este saltillense multifacético se reconoce como una persona común, enamorado de lo que hace, y enfatiza que la definición de quién es solo puede manifestarse a través del trato que mantiene con otras personas y con la naturaleza.De esta forma comienza una charla para Elite que, con el pasar de los minutos, se convierte en una sesión de aprendizaje para la vida gracias a las anécdotas de Ricardo que están repletas de destellos prácticos que se pueden aplicar en la vida diaria con el fin de entrenar y fortalecer el espíritu.Es así como en esta edición te presentamos a un deportista que ha plasmado gran parte de sus vivencias en un manifiesto espiritual que busca descolocar a quien lo lea, para que así pueda experimentar su verdadero propósito en la vida, lleno de abundancia y felicidad.Ricardo se autodefine también como un saltillense de corazón, “más saltillense que mexicano”, enfatiza, y explica que desde pequeño encontró en el deporte una de sus máximas pasiones, igual que la escuela.“Me gusta mucho el estudio y para mí la escuela ha sido fácil gracias a la disciplina que desde chico me inculcaron”, comenta el atleta local, y no es para menos, pues estudió Leyes en Monterrey y Neurociencias en Londres. Además, cuenta con una maestría en Administración por la Universidad de Saint Mary en San Antonio, Texas, una especialidad de Relaciones Internacionales por la Universidad Harvard y es doctor por la Universidad Complutense de Madrid.Actualmente combina su pasión por el deporte con su labor como coach de negocios y espiritual, aplicado en organizaciones privadas y equipos deportivos, así como también con atletas individuales.En el ámbito literario, Ricardo afirma que su necesidad por compartir los aprendizajes acumulados nació hace 10 años, pero confiesa que en el transcurso de esta década ha experimentado momentos de desánimo por la dificultad que existía para publicar en una editorial.Sin embargo, esos baches en los que caía porque sus escritos parecía que no llegaban a nadie, se superaron gracias al sistema de publicación de Amazon.Bajo ese contexto, decidió satisfacer la petición de algunos de sus seguidores que le preguntaban por qué no había escrito nada sobre el deporte.“Y dije, bueno escribiré algo, pero no autobiográfico, mejor les cuento lo que aprendí en esas aventuras, algo que pueda servir para su vida y que les pueda agregar valor a lo que hacen cotidianamente”, recalcó Ricardo Sala.En ese sentido, puntualizó que este material es parte de lo que para él era una asignatura pendiente, pues antes había compilado una obra de puras frases y aforismos de su autoría, que imprimió y distribuyó por su cuenta, además de otra publicación titulada Los Buenos Días.“Entonces era una asignatura pendiente porque la gente que me sigue ahora en redes sociales me decía que escribiera mis memorias de las competencias”, recordó el saltillense.De esa manera, Ricardo Sala abordó sus experiencias deportivas, intelectuales y espirituales a través de un decálogo conformado por 10 rutas que pueden conducir a cualquiera a la plenitud en la vida.Asimismo, el autor explica que su mayor inspiración la encontró en la filosofía zen, de la cual quedó cautivado cuando en sus recesos escolares de la Complutense de Madrid se iba al Tíbet para alojarse en los monasterios budistas.De hecho, esta fuente de conocimiento espiritual se refleja en cada una de sus propias rutas que centran la atención en el adiestramiento del ego, el autocontrol, el “aquí y el ahora”, el de-sapego y el karma.“Ahí aprendí muchísimo porque es otro mundo; para ellos el triunfo, así como el ego, se tratan como si fueran enfermedades mentales, pero aquí eso rige a toda la gente”, ahondó.En ese sentido, Ricardo aseguró que en esta zona del planeta se juega a ganar y se ve el triunfo como la única vía para alcanzar el éxito, lo que se traduce en la autorrealización.“Por eso resulta hasta cierto punto fácil hablar de espiritualidad en un mundo fértil que está sumergido en las cosas de los triunfos”, mencionó el saltillense.En la misma sintonía, el autor de Kilómetros Pacíficos declaró que no existió un punto de quiebre o una crisis para que entrara de lleno al campo de la espiritualidad, más bien se trata de un conocimiento que lo sedujo al punto de querer conocer más y más.“Comencé a leer a algunos autores que manejaban ciertos elementos del zen, aunque eran muy comerciales, como Deepak Chopra, Robin Sharma y Dan Milma, entonces dije ‘wow, ahí hay abundancia de cosas que realmente valen la pena, no solo el ganar o el perder’.“Entonces no hubo un momento crítico, solo es como si tú ves algo y te cautiva al grado de querer saber más”, reiteró.Gracias a su amplio bagaje cultural y espiritual, junto a una impecable disciplina, a Ricardo Sala le costó un par de meses culminar su obra, pues de lunes a viernes se sentaba de dos a tres horas para avanzar en el proyecto.“Fue fácil porque me enfocaba en un capítulo, por ejemplo, el del Propósito y en mi mente solo estaba esa ruta; primero sacaba notas, el segundo día redactaba y el tercero lo revisaba, al cuarto día empezaba el siguiente capítulo, es decir, la siguiente ruta”, detalló el autor.Y es que para el saltillense la disciplina es algo inherente que desde pequeño le fue inculcada en su casa y en los equipos deportivos en los que participó de niño, que van del futbol americano al soccer.Ante esto, se reafirma como un ser humano occidental que vive la cultura de esta parte del mundo con herramientas espirituales de Oriente.“No soy un monje, pero por las mañana medito, hago un poco de yoga a mi manera, luego entreno, llevo a mis hijos a la escuela y en el trayecto trato de dejarles algunas frases o enseñanzas”, señaló respecto a su día con día.Justo por esa forma, considera que el verdadero desarrollo personal consiste en agregar valor en las vidas de los demás, es decir, sembrar, dar y servir.“Trascender en la vida de alguien con lo que haces puede ser eterno, incluso puedo faltar algún día, pero si algo de lo que hice te sumó, ahí se va a quedar muchísimo tiempo”, subrayó.Bajo ese ideal, Ricardo relató que en la actualidad el apego es uno de los elementos más peligrosos en la sociedad porque puede conducir hasta la muerte autoinfligida.“En todos lados hay apegos, por eso muchos suicidios de chicos se deben a esto, porque los deja su pareja y se les viene el mundo encima, pero al nada pertenecerte irónicamente hay más amor”, precisó el autor saltillense.Por último, el deportista y líder espiritual dijo que no existe un ciclo de conferencias derivadas del libro como tal, más bien constantemente empresas lo buscan en el ámbito privado para impartir alguna charla o taller de liderazgo, aunque detalló que para el 24 de febrero tendrá un evento que está por definirse, por eso pide a sus seguidores que estén atentos de sus redes sociales para obtener mayor información.