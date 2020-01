Ricky Martin le bajó el novio a Aracely Arámbula; era actor de Soñadoras

Aracely Arámbula deja en claro que nunca ha necesitado de la ayuda de Luis Miguel para criar y darle lo mejor a sus hijos. #PájarosEnElAlambre en #SaleElSol : https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/8vwl7JCMIg — Sale el Sol (@saleelsoltv) January 9, 2020

suele no hablar mucho con la prensa sobre su vida privada.De las pocas veces en las que decidió compartir algo de su vida personal, Luis Miguel la insultó.Sin embargo, la actriz vuelve a dar de qué hablar por algo que le confesó hace años a la periodista Ana María Alvarado y que se ha dado a conocer recientemente.Según la periodista de ‘Sale El Sol’, en una ocasión en la que asistió a un concierto de Ricky Martin en compañía de Fabián Lavalle y Aracely Arámbula, esta le contó que el puertorriqueño le 'bajó' el novio, que en ese entonces era un famoso actor de Televisa.Estábamos en un balconcito viendo un show de Ricky Martin, entonces ella (Aracely) nos dijo de su boquita, a lo mejor ya no se acordará, pero dijo: ‘Ese que ven ahí cantando me quitó a mi novio’, en aquél entonces Eduardo Verastegui, así nos lo dijo, lo recuerdo perfectamente”.Ahora, Verastegui ya está en otra etapa de su vida, lo entiendo y qué bien, y ya tiene 15 años célibe y todo lo que nos ha venido a contar, pero en aquél entonces salió con Ricky Martin, eran amigos, yo no sé qué relación tenían, pero ella nos comentó quien le dio vajilla”.Mira aquí el video:Aracely Arámbula y Eduardo Verastegui se conocieron en las grabaciones de 'Soñadoras' en 1998 mientras él interpretaba a Manuel Vasconcelos Jr y ella a Jacqueline de la Peña. Fueron pareja en la telenovela y luego trascendió que también en la vida real.