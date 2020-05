Ricky Martin se une a RuPaul’s Drag Race como juez

Escuchar Nota

México.- El cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin se unirá al elenco del programa RuPaul's Drag Race en su versión All Stars, en el que fungirá como uno de los jueces invitados.



El intérprete de "Livin' La Vida Loca" será el encargado de juzgar a las trans participantes durante la premier de la quinta temporada del spin-off All Stars.



“¡No se pierdan el estreno de All Stars 5 con el juez invitado extra especial, Ricky Martin! Viernes 6 de junio a las 20:00 por VH1”, se lee en la publicación en la que también destacan otros invitados que tendrán a lo largo de la temporada, como Jane Krakowski, Bebe Rexha y Tessa Thompson.



La quinta temporada de All Stars, serie derivada de RuPaul's Drag Race, regresa a reinas, que en temporadas regulares anteriores no lograron ganar el concurso, con la finalidad de llevarse una corona y un premio en efectivo.



La dinámica del show es hacerlas cumplir un reto ya sea de comedia, música o actuación, así como una pasarela temática que será juzgada por RuPaul, la drag queen más famosa del mundo; y una serie de expertos: la cantante Michelle Visage y las celebridades de televisión Ross Mathews y Carson Cresly, así como un invitado famoso.



Actualmente se transmite la duodécima temporada del show regular, así como el spin-off Secret Celebrity. Entre las reinas que participarán en la próxima All Stars se encuentran Ongina, Alexis Mateo, India Ferrah, Derrick Barry y Miz Cracker.