Ridley Scott regresa a la ciencia ficción con serie en HBO Max

Ciudad de México.- Robots y nave espacial: Ridley Scott retoma sus temas favoritos para su regreso a la pantalla chica con la serie distópica "Raised by Wolves", transmitida por la plataforma HBO Max.



La esperada serie de ciencia ficción, que se estrena el 3 de septiembre, sigue a dos androides ("Padre") y ("Madre") encargados de criar hijos humanos en un nuevo planeta después de la destrucción de la Tierra.



La distopía futurista con tintes bíblicos es la primera incursión de Ridley Scott en la televisión como director desde su debut en la BBC en la década de 1960.



"Leí el material, el material era inspirador. Pensé para mí mismo: no puedo dejar que esto se escape, tengo que hacerlo. Fue así de simple", explicó Scott.



En el corazón de la trama, escrita por Aaron Guzikowski ("Prisioners" , "Papillon"), se desarrolla una guerra religiosa entre ateos y discípulos del culto de Mitra, que provocó la aniquilación de la Humanidad y amenazó la paz del refugio de los robots y su supervivencia.



Acostumbrado a las historias galácticas, Scott, que dirigió y produjo los primeros dos episodios de "Raised by Wolves", dijo a los periodistas que su mayor desafío era no repetirse a sí mismo y "hacerlo diferente".



Hace apenas cinco años, el director estadounidense-británico filmó al actor Matt Damon en el planeta rojo en "The Martian" ("Marte" en España, "Misión rescate en Latinoamérica").



Estética elegante, trajes de látex y personajes andróginos a lo David Bowie, Scott ha logrado mantener actualizado este drama espacial, según el actor Abubakar Salim, que interpreta al robot "Father".



"Tuvimos la impresión de trabajar con él en un nuevo proyecto, más que en otro 'Alien' u otro 'Blade Runner'. Todo fue parte de la evolución de entender qué significa ser un androide, si pueden sentir o no sentir, cómo se traduce eso, cuál es nuestro código de error ", subrayó el actor.



HBO, el canal de cable estadounidense perteneciente al grupo WarnerMedia como HBO Max, ya había producido en 2016 con gran éxito otra serie que explora los temas de la inteligencia artificial y el fin de la Humanidad: "Westworld".



Con información de AFP