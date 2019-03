Riega camión las cervezas

Una falla en la cortina de un camión de cervezas ocasionó que la carga terminara sobre el pavimento, incidente que causó la movilización de los habitantes de la colonia Mirasierra, quienes, ni tardos ni perezosos, aprovecharon para robar el cargamento.El incidente se registró a las 12:15 horas en el bulevar Cedros y el cruce con Revolución cuando el conductor de un camión de una cervecería dio la vuelta y la cortina que cubría la mercancía salió por un costado.El conductor señaló que el botón de seguridad al parecer no iba bien activado, lo que provocó que se abriera con la velocidad y las rachas de viento, lo que hizo caer las latas de cervezas, las cuales quedaron regadas sobre la vialidad.La cantidad de latas que se perdieron se desconoce, pero el chofer comentó que había caído una tarima completa, ya que apenas empezaba su recorrido en los comercios de la colonia.Al lugar de inmediato se aproximaron habitantes del sector, quienes comenzaron a ayudar a los trabajadores de la cervecera a recoger la mercancía, pero no faltó el abusivo que simplemente tomó las latas de cerveza, pese a que no le pertenecían.