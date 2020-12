Riesgo de contagio en Manantiales; los de Ramos no entienden

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah-. A pesar de que el Covid-19 rebasa capacidad de personal médico en las diferentes instituciones medicas en la Región Sureste, familias enteras causaron aglomeraciones en el mercado ambulante que se instala cada lunes en el sector Manantiales.



El tianguis brillo porque no hubo filtro sanitario y los locatarios dejaron de ofrecer gel antibacterial a los clientes y permitieron que hombres, mujeres y niños no guardaran su sana distancia y algunos de ellos traían el cubrebocas mal puesto.



Los más de 90 locatarios que se instalaron en este punto de la ciudad pidieron mayor agilización a la Dirección de Servicios Concesionados para que controle el aforo a este mercado, así como los que operan en las colonias Escorial y El Mirador el viernes y el domingo.



A las 12:20 del mediodía, los Vigilantes de la Salud no se encontraban en el lugar y por consecuencia dejaron de recorrer los pasillos y de vigilar cada uno de los cuatro accesos del mercado.



El tianguis Manantiales recibió a un alto número de visitantes a diferencia de otros lunes, ante la derrama económica que hay en la ciudad por la entrega de aguinaldos que realizaron las empresas instaladas en los diferentes parques industriales.