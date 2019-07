Rigoberta Menchú pide ser más enérgica en defensa de migrantes

La premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, condenó las redadas de migrantes anunciadas por el gobierno de Donald Trump y demandó mayores acciones de los gobiernos de Centroamérica para frenar la expulsión de centroamericanos hacia territorio mexicano, al señalar que hay una crisis de violencia, corrupción, impunidad y mafias que han complicado la situación.Entrevistada luego de firmar con el presidente del Senado, Martí Batres, un convenio con la asociación que representa, la guatemalteca se refirió al sellamiento de la frontera Sur por parte del gobierno mexicano, con la utilización de la Guardia Nacional.Dijo que, en su opinión, hay que ser más enérgicos para defender los derechos de los migrantes “y tenemos que declarar no solamente el gobierno, el Estado me imagino que ya están haciendo gestiones, pero también la sociedad, también las personalidades, también las instituciones debemos de ser más enérgicos”.De acuerdo a Menchú Tum, las deciones de Trump son una ofensa a todos los migrantes del mundo, pero en Centroamérica los gobiernos también tienen que enfrentar sus problemáticas porque hay anarquía y eso ha llevado a altos grados de violencia.“Lo que pasa aquí en América se puede replicar en otras partes del mundo y no son buenas noticias, porque es confinar a los jóvenes, porque es confinar a las madres, es humillar a las personas, quienes somos nosotros para pensar que el mundo nos pertenece y a los demás no les pertenece”.Se le insistió si la presencia de la Guardia Nacional afecta la relación con Guatemala, a lo que respondió que es necesario clasificar los temas que existen entre ambos países y aumentar la presencia de defensores de derechos humanos y migrantes en la región fronteriza, para vigilar que no se violenten las garantías fundamentales de los ciudadanos que cruzan ilegalmente hacia nuestro país.“Es cierto también que en las fronteras abiertas existe mucha migración de mafias corporativas, de impunidad y de muchos otros temas, sobre todo, lo que conocemos en el área de Guatemala, en el área de Honduras”.En ese sentido, indicó que buscará reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, previo a la cumbre que se efectuará en los próximos meses de Premios Nobel en la región fronteriza y a la que asistirá.Dijo que buscará en el futuro entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar este tema y destacó que los países expulsores de migrantes deben hacer más para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.