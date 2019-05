Rihanna lanzará disco de reggae

“Anti” es el octavo disco de Rihanna, el cual salió a la luz en enero de 2016, en aquel momento todo era felicidad hasta que la chica de Barbados comenzó a involucrarse en otros proyectos, a ser más empresaria y la música pasó a último plano.Hoy la cantante da la mejor noticia a sus seguidores, está trabajando en lo que será su novena placa discográfica.A través de T Magazine, la interprete de "Diamonds" lo confirmó; sin embargo, no dio grandes detalles ya que aún no cuenta con título oficial y mucho sabe cuándo llegará a mercados.“Hasta ahora solo ha sido R9, gracias a la armada. Estoy a punto de llamarlo así porque me han perseguido con este 'R9', 'R9', ¿cuándo saldrá R9? ¿Cómo voy a ponerle otro título cuando este ya está grabado en mi cráneo?”