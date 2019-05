Riña campal en balneario

De la batalla campal registrada este domingo en el balneario natural denominado Las Compuertas. no se había presentado ninguna denuncia por alguno de los lesionados y golpeados en la trifulca, informaron las autoridades policiacas.Elementos de seguridad local acudieron al lugar de los hechos, pero ya se había disuelto la riña y los pleitistas se dispersaron, no obstante que varios de ellos tenían contusiones en diferentes partes del cuerpo, producto de las agresiones sufridas.No se informó el origen de la riña generalizada, en la cual por cierto varias mujeres y adolescentes participaron en la reyerta, sin embargo, entre los dimes y diretes, la discusión subió de tono y se liaron a golpes hasta resultar incontrolable a pesar de los intentos por separarlos.Las Compuertas están ubicadas precisamente en el Ojo de Agua, de donde emanan los manantiales que a su vez riegan las huertas agrícolas y ganaderas a través de los canales y aunque está en una propiedad privada, pagan una cuota económica por ingresar para pasar un día de campo.Por costumbre, los visitantes preparan ahí mismo una carne asada con bebidas alcohólicas, cuyo consumo, por cierto, no está controlado, situación que ha dado origen a este tipo de riñas ante la presencia de familias con sus menores hijos.Los hechos registrados no han sido denunciados, ni tampoco se tiene reporte de personas hospitalizadas por alguna lesión, indicaron finalmente en la comandancia de Policía en torno a esta batalla campal entre los asistentes.» El balneario Las Compuertas está en una propiedad privada, donde para entrar se paga una cuota pero no se controla el consumo de alcohol y no se cuenta con seguridad.