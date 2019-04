Riñas reflejan falta de pertenencia

El hecho de que estudiantes de secundaria participen en riñas, se puede deber a diversos factores desde el punto de vista sicológico, uno de ellos es que pasan por la etapa de la adolescencia, esto de acuerdo con la encargada del departamento de Sicología Preventiva, Bárbara de los Ángeles Pérez Pedraza.“Consideramos que es una cuestión multifactorial, por un lado está la etapa del desarrollo en la adolescencia. Erikson hablaba de que en esta etapa es donde se dan dos factores: uno que es la identidad, están desarrollándola y buscando el sentido de pertenencia al grupo, y en muchas ocasiones el grupo orilla y promueve ciertas conductas; y la otra cosa, que también se está desarrollando, es la confusión, ¿de quién soy? ¿para qué estoy aquí? ¿cuál es mi propósito? Están en esta etapa donde están buscando pertenecer y su identidad personal”, señaló la también docente de la Facultad de Psicología de la UAdeC.Agregó que la búsqueda de identidad y pertenencia a la que se enfrentan no los exenta de los actos en los que se ven involucrados sean considerados como vandálicos.“Saben que hay riesgos, sin embargo, ocurre algo en esta etapa del desarrollo que está inclinado más a: ¡Esto no me va a pasar a mí!; saben que les pasa a otros, se sienten como superhéroes, piensan que no les va a pasar lo negativo, que van a salir muy victoriosos, entonces es una parte de cómo ellos interpretan el mundo”, explicó Bárbara Pérez.Otro de los factores, es que los adolescentes pueden estar reproduciendo la violencia que viven en su entorno familiar o social. Pues el hecho que no todos participen en riñas esta relacionado con la familia y a los estilos de crianza.“Cuando hay carencias o viven en entornos de vulnerabilidad social, donde no hay acceso a recursos económicos, también puede estar influyendo este tipo de conductas.Tenemos que por un lado son adolescentes y es parte de su desarrollo, están buscando su identidad y están buscando pertenecer; pero, se están agrupando con personas que posiblemente vienen de ambientes hostiles, de la casa, del barrio, de la colonia, y entonces vienen acá se agrupan y empiezan a desarrollar este tipo de situaciones conflictivas”.