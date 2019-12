Rinde Manolo Jiménez Segundo Informe de Resultados

“Gracias a la escucha permanente de las necesidades ciudadanas y a la suma de esfuerzos con otros niveles de gobierno, avanzamos y materializamos las Buenas Noticias en Resultados Contundentes” resaltó.

“Saltillo hoy es una ciudad más fuerte y embellecida, más iluminada y más segura. La gestión del alcalde Manolo Jiménez está marcada por su esfuerzo y visión para hacer de Saltillo, la capital de los equilibrios sociales: entre desarrollo y productividad; con espacios y programas que generan unidad, convivencia y empatía con el medio ambiente”, resaltó el Gobernador.

“Vamos a redoblar el paso en nuestro objetivo prioritario: Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las familias. No vamos a bajar la guardia, ni retroceder un solo paso en todo lo que hemos logrado. Los índices delictivos continuarán a la baja. Saltillo le pertenece a su gente”, destacó.

“A todas y todos, hoy les reitero, soy un aliado de los saltillenses, del Gobierno Municipal y de la ciudadanía para que esta ciudad capital se consolide como motor central del desarrollo de Coahuila y prosiga su marcha a la vanguardia nacional en seguridad, empleos, turismo y bienestar”, enfatizó.

“Esta alianza que tenemos con la ciudadanía es tan importante que prácticamente se ha vuelto un eje trasversal sobre los otros rubros que integran nuestra estrategia: Saltillo Honesto, Saltillo Dinámico, Saltillo Seguro y en Orden; y Saltillo Incluyente. ¡Esta administración es de, para y por los saltillenses!” resaltó el Alcalde de Saltillo.

“Uno de los proyectos que más han dado de qué hablar es la Ruta Vinos y Dinos. Muchas gracias a todos los productores vitivinícolas, empresarios hoteleros, restauranteros, patronatos de museos, al gobierno del Estado, a los municipios vecinos y por supuesto a nuestro equipo de trabajo y a todos quienes la han hecho posible. Felicidades por esta ruta, que es única en México”, destacó.

“A los elementos del Ejército Mexicano, nuestro agradecimiento por su disposición para proteger a nuestras familias. Aquí se les quiere, se les respeta y se les admira, porque sabemos de la importancia de su trabajo, y estamos dispuestos a cuidarlos, así como Ustedes nos cuidan a nosotros. Nacimos en la misma tierra. ¡Los coahuilenses y el Ejército Mexicano somos de la misma familia!

Al rendir su Segundo Informe Ciudadano de actividades, el alcalde Manolo Jiménez Salinas señaló que gracias al trabajo en equipo con la ciudadanía y el gobernador, Saltillo ha logrado resultados contundentes que consolidan a la capital de Coahuila como un referente nacional.Acompañado por el mandatario estatal, mandos militares, empresarios, ex gobernadores, ex alcaldes, miembros de la sociedad civil, funcionarios estatales, municipales, legisladores y representantes populares de colonias y ejidos del municipio, Jiménez SalinasManolo Jiménez destacó que hoy Saltillo es una de las cinco ciudades más seguras del país de acuerdo al INEGI; se encuentra entre las 10 ciudades medianas del futuro en el continente con mejor potencial económico, de acuerdo al Financial Times; la mejor calificada a nivel nacional en trabajo digno, según Forbes y con la mejor calificación crediticia, según Standard & Poor’s Global Ratings, entre otros reconocimientos.Al tiempo, reconoció el gran respaldo que el Gobernador Miguel Riquelme le ha brindado a los saltillenses, quien en todo momento ha estado al pendiente de Saltillo, velando porque la ciudad mantenga el ritmo de crecimiento, así como un reconocimiento público por su estrategia y actuación en temas de seguridad.“Quiero hacer un especial reconocimiento en nombre del millón de saltillenses, a un hombre valiente, con temple de acero y visión de estado, que en días pasados le demostró a todo México cómo se deben de atender los temas cuando la delincuencia amenaza a nuestras familias. Usted lo dijo claro y fuerte: ¡Aquí mandan las instituciones! Gracias, señor Gobernador por actuar de manera firme y contundente para mantener a Coahuila seguro y en orden. ¡Cuente con nosotros siempre!”.Por su parte, el gobernadorfelicitó alpor los logros obtenidos durante su administración, y reiteró su compromiso de continuar trabajando juntos por la capital coahuilense.Resaltó la coordinación en materia de seguridad, y se comprometió a redoblar esfuerzos para conservar la tranquilidad y paz que hoy vive Saltillo.Para ello, dijo, se continuará invirtiendo en tecnología de vigilancia, en obras de infraestructura y de carácter social para elevar la competitivad, generar desarrollo e impulsar la economía.Ante representantes de todos los sectores de la ciudad, el alcalde Manolo Jiménez agradeció a empresarios, miembros de la sociedad civil y a todas las personas que trabajan por Saltillo.En ese sentido, destacó la participación de los más de 320 ciudadanos, representantes de 87 organizaciones civiles que participaron en el Foro de Consulta Ciudadana, de donde se desprendió el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, y que, gracias a todas las fuerzas políticas de la ciudad, fue el primero en Coahuila en aprobarse.Además, destacó el trabajo de los ciudadanos que conforman los 31 consejos ciudadanos y los más de 8 mil 300 hombres y mujeres que integran las comisiones pro obra, quienes supervisan diariamente la ejecución y calidad de las obras.Añadió que la alianza que su gobierno tiene con la ciudadanía es tan importante, que se ha convertido un eje trasversal sobre los otros rubros que integran los ejes de su estrategia,, Honesto, Dinámico, Seguro y en Orden e Incluyente.En lo que respecta a la Agenda Ambiental, el alcalde Manolo Jiménez expresó que en su gobierno el cuidado y protección al medio ambiente es prioridad, por eso se implementaron una serie de acciones concretas las cuales están en marcha.Apuntó que, con base en esta estrategia, se incorporó a la sociedad civil, como en el arranque de lade un millón de árboles y laAdemás de esto, se reforzó el programa “Bello Saltillo”, ya que a inicios de año se entregaron unidades y equipo para las acciones que se efectúan en este esquema.Otro de los ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 es el de Saltillo Honesto, mediante el cual también se involucra a la ciudadanía en tareas deJiménez Salinas manifestó que no basta que solo el Alcalde sea honesto, sino que también deben serlo los trabajadores de cada una de las áreas de la administración municipal.Señaló que elelevó la calidad en el rubro de transparencia de Saltillo, la cual pasó de 58, en el año 2017 a 99.4 en el 2019.Esto también fue complementado con la creación e integración del Consejo Ciudadano de Contraloría, así como de la figura del Contralor Ciudadano.Mediante estas acciones, la población de Saltillo tiene acceso a los ingresos, egresos, compras y licitaciones realizadas por el municipio.En el eje Saltillo Dinámico el Alcalde resaltó importantes logros, como la consolidación de la Mejora Regulatoria, así como del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, proyectos que se pusieron en marcha y que fueron catalogados entre los mejores en el país.Aunado a esto, laha organizado y también ha sido sede de importantes eventos de talla nacional e internacional que posicionaron a esta ciudad como un referente turístico en México.En materia de fomento económico, Saltillo fue parte importante en las giras de promoción que se realizaron en equipo con el Gobierno del Estado en regiones como Europa, Asia, así como Estados Unidos y Canadá.Se logró el; así como conEn lo que respecta a obras públicas, Manolo Jiménez agradeció el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme, ya que, solo con los ingresos propios, sería muy complicado concretar esos proyectos.Entre los cuales se destaca la ampliación y modernización de los bulevares Los Pastores, Los Valdez, José Narro Robles, los cuales ya se entregaron; así como el Otilio González, en el que siguen los trabajos, y la carretera Saltillo-Derramadero.También la construcción dely el”, así como la entrada norte a Saltillo.A esto hay que sumarle los programas que benefician de manera directa a las familias al interior de las colonias, como el de “Saltillo se Prende” mediante el cual se renovarán más de 55 mil luminarias a luz LED; “Mi Plaza mi Casa”, en el que se renuevan 840 espacios públicos, así como las obras de pavimentación, bacheo y de introducción de servicios básicos.El eje, señaló que la seguridad es un elemento fundamental para el desarrollo y el crecimiento de una comunidad, por eso dijo que es de gran ayuda que Saltillo se consolide las cinco ciudades más seguras de México gracias al trabajo coordinado con las diversas instancias del orden público.Jiménez Salinas agradeció el apoyo de todas las instituciones que se involucran en estas tareas, así como de las más de 30 mil personas que se sumaron a los Comités Ciudadanas de Seguridad.Como parte del Eje Saltillo Incluyente, elque encabeza Manolo Jiménez Salinas, puso en marcha diversos programas de apoyo social focalizados a personas que se encuentran en situación vulnerable.Entrega de apoyos económicos, aparatos auditivos, aparatos ortopédicos, implantes cocleares, cirugías de cataratas oculares, cirugías de pie equinovaro, son algunos ejemplos.Además, de losdesde el nivel básico hasta el profesional.En este rubro también Jiménez Salinas también destacó las 40 mil personas que son atendidas en las actividades de recreación y de Desarrollo Social en alguno de losPara la realización de estos programas fue fundamental el respaldo de la señora Marcela Gorgón de Riquelme, presidenta honoraria del DIF Coahuila, por lo que agradeció ese trabajo en conjunto.En lo que respecta al campo, a pesar de los recortes presupuestales de la federación, en el 2019 se destinaronEn donde destacan los programas de semilla forrajera, barbecho, infraestructura agropecuaria, sanidad animal, mejoramiento de vivienda, red eléctrica, construcción o rehabilitación de plantas potabilizadoras, y el programa de huertos familiares.Acompañaron al Alcalde, su esposa Paola Rodríguez López; la presidenta del DIF Saltillo, Liliana Salinas Valdés; el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Mery; el Comandante de la Sexta Zona Militar, General Enrique Covarrubias; los ex gobernadores Enrique Martínez y Rogelio Montemayor; así como el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.También la senadora Verónica Martínez; el secretario de Gobierno, José María Fraustro; Armando Fuentes Aguirre “Catón”; los ex alcaldes Luis Horacio Salinas y Miguel Arizpe Jiménez; así como los empresarios Jorge Verduzco, Juan Carlos Saade, Víctor Mohamar, Juan Carlos López y Guillermo Elizondo.Previamente, en Sesión Solemne de Cabildo, el alcalde Manolo Jiménez Salinas entregó el libro con su Segundo Informe Ciudadano a la síndica de mayoría Lydia María González Rodríguez, así como al resto de los integrantes de ese órgano colegiado.Durante esta sesión, representantes de todas las fracciones edilicias que integran el Cabildo local refrendaron su compromiso de trabajar todos con un mismo fin, que es el que le vaya bien a Saltillo y a la gente que habita en este municipio.