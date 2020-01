Rinde pleitesía a Reyes Magos

“Soy rey, pero soy pobre. Tal vez la leyenda haga de mí el mago que va a dar al Salvador y le ofrece oro. Sería una sabrosa y amarga ironía, aunque en cierto modo conforme a la verdad”, así inicia el capítulo dedicado a Melchor, el joven y menesteroso príncipe de Palmira. Un enclave que se perdió en las arenas del tiempo y del que solo queda el recuerdo y una moneda dorada que convierte a su poseedor en el heredero de un reino destruido.

- Gaspar, Melchor y Baltasar

- De Michel Tournier

- Edhasa

- 128 páginas

- Disponible en versión digital en Amazon.com

¿Qué son Los Reyes Magos sino arquetipos de las esperanzas humanas? Riqueza y humildad, sabiduría y templanza se encuentran en ellos y por eso se les dio la bendición de ver al Mesías.Cada año, el, se festeja ese momento: la llegada de tres astrólogos que, guiados por una luz en el cielo, se encontraron con el Salvador y le ofrendaron tres regalos: oro, mirra e incienso. Leyenda convertida en tradición y, también en el punto de partida que el escritor francésusa para su novela Gaspar, Melchor y Baltasar, publicada en 1982 y convertida en un libro clásico.Pero no se entienda que la historia es un relato bíblico lleno de religiosidad, por el contrario, la obra de Tournier es un juego para crear personajes que enriquezcan a la imaginación y ahonden en el alma humana, porque la labor del francés es un intento que vierte la esencia de lo real con las contradicciones que todo hombre tiene dentro: ambición y humildad, amor y odio, sabiduría e ignorancia.El libro inicia con el capítulo Gaspar, Rey de Meroe, continúa con Baltasar, Rey de Nippur y Melchor, Príncipe de Palmerina. Capítulos que dan forma a los seres que deambularán durante días por el desierto de Medio Oriente guiados por una esperanza. Es en estos episodios en los que Tournier despliega sus sorprendentes dotes de creador que, a base de trazos y palabras, define a seres vivos.En el caso de, sus motivaciones son la curiosidad el único vacío que no puede llenar la riqueza que lo rodea, ni el oro ni las joyas brillantes son suficientes para saciar esa inquietud o, como él mismo lo dice: “siento una gran curiosidad por las extravagancias de la naturaleza (...). La verdad es que mi curiosidad entra constantemente en el conflicto con la reserva y la distancia que me impone la realeza”.Es este “negro, pero rey”, quien será el encargado de rendir pleitesía a través del aromático incienso, ya que es un objeto digno de un monarca.“El incienso armoniza con la corona, como el viento con el sol”, dice en la novela.En cambio, el monarca de Nippur,, es un hombre atraído por la belleza estética, y la contemplación artística. Esa que lleva a los hombres a confundir la avaricia con el valor del coleccionismo. Su reino, una “astilla brillante pero ligera”, se vio reducida a la nada debido al gasto bélico que realizaron su padre y abuelo. Lo cual motivó en él la satisfacción de las mayores ambiciones que no aspiraban “a las conquistas (...). Solo a la pasión de la pura y sencilla belleza”.Es este quien lleva la mirra para obsequiar al niño de Belén, pero hay detrás de eso un plan más grande: la creación de un museo que encierre las nuevas obras de arte que han de insuflar la pasión más grande en el ser humano. Aquellas que hablen sobre “tres personajes cargados de oro y de púrpura que vienen de un oriente fabuloso para prosternarse en un miserable establo ante un niño recién nacido”.La novela pasa lista, también, a la temible figura de, el malvado rey que hospeda en su palacio a los magos que van en busca de Jesús, pero sobre todo hace hincapié en un cuarto rey llamado Taor, príncipe de Mangalore, quien encuentra en el dulce sabor del azúcar su tributo perfecto para el hijo de Dios.Este es un joven de 20 años sumergido en la frivolidad en la que su madre lo crió. Deseoso de placeres y conocedor del hedonismo, su marcha lo lleva a esa odisea que se ha perdido en el tiempo pero que, gracias al talento de Michel Tournier, ganador del Premio Goncourt, ha sido robada del olvido y vuelta a contar en este libro.