Rinden homenaje a Óscar Chávez

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Secretaría de Cultura realizó la segunda edición del Festival Contigo en la Distancia, el cual inició con un mensaje de su titular, Alejandra Frausto, en el cual dedicó el evento a Óscar Chávez (Ciudad de México, 1935-2020).



“Nunca dejó de luchar, nunca dejó de buscar una mejor sociedad, un mejor país, una mejor Latinoamérica y un mejor mundo”, externó la secretaria, quien le agradeció por todo el legado que dejó en su obra y le dedicó todo el esfuerzo por preservar su trabajo, “la memoria que nos has dejado en tus documentos sonoros llaman a la conciencia, al renacer de un país”.



Su mensaje incluyó un agradecimiento a la vida por haberlo conocido y por siempre haber sido congruente y finalizó con la frase: “largo viaje a Óscar Chávez”; posteriormente, diversos músicos dirigieron unas palabras al músico fallecido y el homenaje concluyó con la interpretación del tema Por Ti, a cargo de Alejandro Preisser, acompañado por su guitarra.



Después de ello, el músico Ernesto Anaya dio inicio a las actividades y desde su casa interpretó diversas piezas con su guitarra. Después de ejecutar un Querreque con una letra adaptada para los tiempos de contingencia, hizo sonar Cantares, de Joan Manuel Serrat y Un Cuento de Hadas, de Chava Flores, a quien consideró su compositor favorito.



Entre cada pieza el intérprete brindó un mensaje previamente preparado, que le permitió ser concreto y al mismo tiempo contundente: “Para mí, como cantante, intérprete, arreglista y productor, vivir momentos de crisis me han hecho recordar que ante cualquier circunstancia no podemos frenar nuestro proceso creativo”.



Recordó a Borges de quien citó que solo hay dos acciones que le corresponden al ser humano: ser justo y ser feliz.



El músico agradeció la invitación y a los asistentes por su presencia virtual, “aunque no nos toquemos, nos sentimos”, indicó y para finalizar interpretó Yo Vengo a Ofrecer mi Corazón, de Fito Páez.