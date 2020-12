Ringo Starr lanza canción junto a Paul McCartney

Escuchar Nota

"Fue genial la cantidad de músicos maravillosos que se unieron. Quería que saliera a tiempo porque se siente como una buena canción para terminar un año difícil. Así que aquí están las noches que no recordaremos y los amigos que no olvidaremos, y les deseo a todos paz y amor para el 2021", dijo Ringo.



En medio de la pandemia y un año convulso,en la que colabora con su ex compañero, Paul McCartney.Sin hacer eco de la canción,, en la que además de Sir Paul, cuenta con la colaboración de artistas como Dave Grohl, Lenny Lewis, Chris Stapleton, Sheryl Crow, Lenny Kravitz, Joe Walsh, Ben Harper, FINNEAS, Corinne Bailey Rae, Yola, Steve Lukather de Toto y Eric Burton.El ícono de la batería aprovechó el confinamiento para grabar nuevo material, el cual será lanzado en 2021 en formato de un EP y que lleva por nombre Zoom In, del cual su nueva mega colaboración formará parte y será lanzado en marzo.y en este se incluirán cinco canciones, ´Zoom In Zoom Out´, ´Teach Me To Tango´, ´Waiting For The Tide To Turn´ y ´Not Enough Love In The World´, además del sencillo que ya se estrenó.La nueva canciónEsta nueva obra marca la primera colaboración de la década entre los dos ex Beatles, siendo la última en la canción ´Walk with you´, sencillo lanzado por Ringo en 2010 y grabado en 2009.