Río Roma ofrece concierto en línea ante pandemia global

El dúo mexicano de música pop, integrado por los hermanosen la principal plataforma de videos en internet.Los fanáticos se conectaron varios minutos antes desde diferentes partes del mundo, en espera del espectáculo en línea, que dio inicio con unas palabras de los hermanos, quienes también revelaron a los espectadores, sus más grandes pasatiempos.“Aquí tengo algunas de mis canciones favoritas como, contó al señalar reconocimientos de dichos temas “Bueno, ese es mi lado b, ahora sí, vamos a la música”, continuó el famoso para comenzar con el concierto.El dúo interpretóacompañado de sus músicos, sin embargo, al finalizar la canción, Luis comentó: “Los aplausos te van llenando, así que vamos a imaginar que hay aplausos”, para posteriormente cantar Contigo.Además, los hermanos: “Uno de las mejores cosas para nosotros los intérpretes, son los gritos, la bulla del público”, respondió Raúl a una de sus fanáticos, tras cuestionarle sobre su sentir, ante los aplausos en los conciertos.Al preguntarles cómo llega la, Luis dijo: “Yo me inspiro viviendo, a mí me gusta que las canciones nazcan en un momento en el que estoy explotando de amor o explotando de dolor, entonces me gusta vivir las emociones y convertirlas en canción”, admitió.De igual manera, entre las respuestas, el dúo confesó que Raúl es quien más se divierte en las presentaciones, pues, según explican, Luis es es muy perfeccionista durante sus espectáculos: “Eso es lo que nos hace complementarnos”, declararon.El dúo continuó con Eres la persona correcta en el momento equivocado, seguido de Lo siento mucho, que originalmente cantan junto a la mexicana Thalía, posteriormente dieron paso a Todavía no te olvido.Los famosos tambiéncomo Todo cambió, que interpreta originalmente la agrupación de pop Camila; Amigos no por favor de Yuridia; y No lo beses, que también canta Alejandro Fernández.Los fanáticos no pararon de elogiar a los artistas a través de comentarios en la plataforma de video: “El miedo se fue gracias a ustedes”, “Los amo”, “Dios los bendiga, sigan compartiéndonos su música, los queremos mucho”, “Gracias Río Roma”, escribieron los internautas en torno al evento digital.